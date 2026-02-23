Niscemi visita a sorpresa di Mattarella | Ci siamo e stiamo lavorando

Il presidente ha fatto una visita a sorpresa a Niscemi, dopo che una frana ha causato la perdita di una casa e ha lasciato un residente senza dimora. Con un gesto diretto, ha assicurato che il governo sta intervenendo e che ci sono risorse allocate per affrontare l’emergenza. La scena si è svolta tra cittadini preoccupati e volontari impegnati nei soccorsi. La visita si conclude con un impegno concreto a migliorare la sicurezza locale.

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: "Ci siamo e stiamo lavorando"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Niscemi per visitare la cittadina colpita dalla frana che ha provocato diversi danni e lasciato 500 famiglie senza casa. Il capo dello Stato ha sorvolato la zona della tragedia in elicottero ed è poi arrivato in città dove ha incontrato il primo cittadino, Massimiliano Conti, il capo della Protezione civile, Fabio Cinciliano, e i cittadini di Niscemi. Mattarella ha, inoltre, in programma di partecipare nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, a Palermo, alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell'orgoglio dell'appartenenza all'Avvocatura e dell'accoglienza dei giovani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it **Niscemi: visita a sorpresa di Mattarella, atteso in mattinata**Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Niscemi questa mattina, motivato da un problema di sicurezza legato alle attività militari nella zona. Mattarella oggi a Niscemi: visita a sorpresa sui luoghi della franaIl presidente della Repubblica si trova a Niscemi a causa di una visita improvvisa nei luoghi colpiti dalla frana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Meloni a Niscemi assicura: Mercoledì decreto, stanziamo 150 milioni; Le foto di Giorgia Meloni a Niscemi; La visita a sorpresa della premier Meloni che spiazza Schifani e Musumeci; Meloni a sorpresa in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle zone colpite da Harry: 150 milioni in arrivo. Niscemi, oggi la visita a sorpresa di Mattarella. Sorvolo sulla frana, poi l'incontro con il sindacoVisita a sorpresa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Niscemi. Il Capo dello Stato arriverà nella tarda mattinata di oggi ... msn.com Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: atteso in mattinataUna visita inattesa del capo dello Stato porta oggi un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dalla frana che ha reso inaccessibili molte abitazioni. Il presidente Sergio ... tg24.sky.it Sergio Mattarella a Niscemi: visita a sorpresa del Capo dello Stato - facebook.com facebook A Niscemi arriva il presidente Sergio Mattarella: la visita a sorpresa del Capo dello Stato agli sfollati ift.tt/FkZw5tV x.com