Niscemi | visita a sorpresa di Mattarella atteso in mattinata**

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Niscemi questa mattina, motivato da un problema di sicurezza legato alle attività militari nella zona. Durante il sopralluogo, ha incontrato alcuni residenti e ha osservato da vicino le strutture coinvolte. La visita improvvisa ha fatto discutere tra i cittadini, che sperano in risposte chiare sulle questioni locali. La giornata prosegue con incontri istituzionali e sopralluoghi sul territorio.