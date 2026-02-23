Mattarella oggi a Niscemi | visita a sorpresa sui luoghi della frana

Da feedpress.me 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica si trova a Niscemi a causa di una visita improvvisa nei luoghi colpiti dalla frana. La sua presenza arriva dopo le recenti criticità causate dal maltempo, che hanno provocato danni alle infrastrutture e spostamenti di cittadini. Durante la visita, il presidente ha incontrato i residenti e ha esaminato le aree interessate. La sua presenza si concentra sulle zone più colpite dal dissesto del terreno.
mattarella oggi a niscemi visita a sorpresa sui luoghi della frana
© Feedpress.me - Mattarella oggi a Niscemi: visita a sorpresa sui luoghi della frana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi. Lo si apprende da ambienti politici locali. La visita a sorpresa permetterà al Presidente di sorvolare l'area devastata dal recente evento franoso e di incontrare le istituzioni locali per fare il punto sulla situazione degli sfollati. Il capo dello Stato aveva già in programma di partecipare nel pomeriggio, a Palermo, alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Conclusa visita pm e consulenti nei luoghi della frana a NiscemiLa procura di Niscemi ha inviato i suoi tecnici e i consulenti sul sito della frana, dopo che le verifiche hanno confermato che il movimento del terreno ha causato danni a diverse abitazioni.

**Niscemi: visita a sorpresa di Mattarella, atteso in mattinata**Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Niscemi questa mattina, motivato da un problema di sicurezza legato alle attività militari nella zona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Niscemi, blitz di Meloni. Subito in Cdm 150 milioni per le case e contro la frana; Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 16 febbraio 2026; Meloni: Giuste parole Mattarella su Csm. Referendum? Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango; Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana.

mattarella oggi a niscemiMattarella oggi a Niscemi: visita a sorpresa sui luoghi della franaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi.  Lo si apprende da ambienti politici locali. La visita a sorpresa permetterà al Presidente di sorvolare l'area devastata da ... msn.com

Visita a sorpresa del Presidente Mattarella a NiscemiIl Capo dello Stato atterrerà a Comiso per proseguire per Niscemi dove incontrerà anche il sindaco Massimiliano Conti che farà il punto sulla situazione. Subito dopo raggiungerà Palermo dove partecipe ... rainews.it