Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un blitz a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano. Qui ha incontrato medici e famiglie di alcuni giovani feriti nel rogo di Crans-Montana. Una visita che ha colto di sorpresa tutti, senza preavviso, per portare vicinanza alle vittime e ai loro cari.

Visita a sorpresa di Sergio Mattarella al Niguarda: nell’ospedale milanese il presidente della Repubblica ha incontrato i medici e i familiari dei giovani feriti nel rogo di Crans-Montana. «Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena», ha detto il capo di Stato. «Vi ringrazio per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha detto poi al personale sanitario, prima di fare un breve giro nel reparto dove sono ricoverati i giovani ustionati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le foto della visita a sorpresa di Mattarella ai feriti di Crans-Montana

