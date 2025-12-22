Il Vescovo Beschi in carcere | Qui le condizioni sono sempre più difficili

Durante la visita di Natale alla casa circondariale di via Gleno a Bergamo, il Vescovo Beschi ha nuovamente evidenziato le crescenti difficoltà delle condizioni di detenzione. In un momento di condivisione, ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alle esigenze dei detenuti, invitando a riflettere sulle sfide quotidiane vissute all’interno delle carceri. Un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di interventi e sostegni adeguati.

LA VISITA. Nel tradizionale momento di condivisione degli auguri di Natale alla casa circondariale di via Gleno a Bergamo, il Vescovo di Bergamo è tornato a porre l'attenzione sulle difficili condizioni dei detenuti.

