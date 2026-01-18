Denunciò in una intervista le difficili condizioni delle carceri agente sospeso per sei mesi Ma il Tar sospende il provvedimento

Un agente sospeso per sei mesi dal servizio e dallo stipendio dopo aver rilasciato un’intervista sulle condizioni delle carceri. Tuttavia, il Tar ha successivamente sospeso il provvedimento, aprendo un dibattito sulla libertà di espressione e i diritti dei lavoratori pubblici.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.