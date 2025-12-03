Nintendo sarà tra i protagonisti dell’evento EVO con tanti giochi Nintendo Switch 2

Dal 5 al 7 dicembre, Nintendo Switch 2 sarà tra i protagonisti dellevento EVO – Linguaggi del gioco, con le tante novità che hanno seguito il debutto della nuova console ibrida di Nintendo. Il festival di Macerata, offre uno speciale spazio dove il gioco diventa una chiave per leggere il presente, intrecciando videogiochi, giochi da tavolo, narrazioni interattive, sport elettronici ed esperienze immersive, per raccontare come giochiamo, perché giochiamo e cosa questo dice di noi. In questo spazio, un’area Nintendo sarà posizionata all’interno della Galleria degli Antichi Forni, un luogo particolarmente suggestivo e baricentrico, con una struttura antica a volte e affaccio vetrato su una delle vie principali del centro storico di Macerata. 🔗 Leggi su Game-experience.it

