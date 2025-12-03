Nintendo sarà tra i protagonisti dell’evento EVO con tanti giochi Nintendo Switch 2
Dal 5 al 7 dicembre, Nintendo Switch 2 sarà tra i protagonisti dell’ evento EVO – Linguaggi del gioco, con le tante novità che hanno seguito il debutto della nuova console ibrida di Nintendo. Il festival di Macerata, offre uno speciale spazio dove il gioco diventa una chiave per leggere il presente, intrecciando videogiochi, giochi da tavolo, narrazioni interattive, sport elettronici ed esperienze immersive, per raccontare come giochiamo, perché giochiamo e cosa questo dice di noi. In questo spazio, un’area Nintendo sarà posizionata all’interno della Galleria degli Antichi Forni, un luogo particolarmente suggestivo e baricentrico, con una struttura antica a volte e affaccio vetrato su una delle vie principali del centro storico di Macerata. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Scopri altri approfondimenti
Tramite l'app Nintendo Today! e con un post di Shigeru Miyamoto su X (ex Twitter) Nintendo ha mostrato le prime immagini di Zelda e Link nel live action in uscita, come annunciato proprio per l'occasione, il 7 maggio 2027. I due protagonisti, interpretati da - facebook.com Vai su Facebook
Giochi Nintendo Switch in sconto: Mario e Amici protagonisti dei Saldi di marzo su eShop - Il valzer delle promozioni legate al Mar10 Day 2025 prosegue su Nintendo eShop con tanti sconti sui videogiochi in esclusiva Switch incentrati sulle gesta di Super Mario e dei suoi amici. Riporta everyeye.it