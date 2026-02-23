Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt | Bello tornare a San Siro I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter

Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti. Il giocatore ha ricordato i momenti passati con i suoi ex compagni del Milan, sottolineando la loro reazione positiva al suo gol contro l’Inter. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione di tifosi e media, aggiungendo un elemento di curiosità alla sfida di ritorno dei playoff di Champions League.

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»