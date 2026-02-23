Niente sconti il postino deve pagare Aveva tentato di uccidere un uomo Dovrà scontare 8 anni di reclusione

Il postino ha ricevuto una condanna di otto anni di carcere dopo aver tentato di uccidere un uomo. La causa dell’aggressione è stata il rifiuto di comprare droga; in risposta, ha investito due volte la vittima con l’auto e le ha conficcato un coltello all’addome. La vicenda si è svolta in strada, davanti a testimoni sconvolti. La decisione della giustizia si basa sulla gravità dell’attacco e sulla violenza dimostrata.

Quando si è rifiutato di comprargli della cocaina, prima ha tentato di investirlo due volte con l’auto, poi l’ha accoltellato all’addome. Per il postino del paese, un 54enne con precedenti, ora la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna per tentato omicidio a 8 anni di reclusione che era stata decisa in primo grado nel processo con il rito abbreviato dalla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi. Vittima lo scorso luglio un 32enne di Bernareggio, che aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici per la ferita alla pancia e che si era costituito parte civile al processo, rappresentato dall’avvocata Greta Marchesi e aveva ottenuto una provvisionale sul risarcimento dei danni di 20mila euro, ora confermata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

