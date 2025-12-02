La polizia cattura un uomo nel napoletano | dovrà scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione

Napolitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di nazionalità nigeriana, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 23 ottobre dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

polizia cattura uomo napoletanoLa polizia cattura un uomo nel napoletano: dovrà scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione - L'uomo è accusato di riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di nazionalità nigeriana, in esecuzione ... Segnala napolitoday.it

Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano: collega grave, rintracciato autista - Leggi su Sky TG24 l'articolo Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano: collega grave, rintracciato autista ... tg24.sky.it scrive

Straniero ferito al collo nel Napoletano - È lo scenario attorno al quale indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, ... ansa.it scrive

polizia cattura uomo napoletanoNapoli, rapine ad esercizi commerciali: 42enne arrestato dalla Polizia - Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, poiché ... Si legge su msn.com

Camorra: arrestato a Tenerife boss del clan Amato-Pagano - Il latitante Gennaro Cifariello, ritenuto un esponente di vertice del gruppo criminale Cifariello/Cancello attivo nel clan Amato- Come scrive poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Cattura Uomo Napoletano