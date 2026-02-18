Evasione fiscale e riciclaggio | nove indagati tra Velletri Latina e Cisterna Sequestro da un milione e mezzo

Nove persone sono state indagate per evasione fiscale e riciclaggio tra Velletri, Latina e Cisterna, dopo un'inchiesta che ha portato al sequestro di un milione e mezzo di euro. Le indagini hanno scoperto un sistema di false fatturazioni e movimentazioni di denaro illecite, che coinvolgeva diverse società. Le autorità hanno bloccato conti e beni per fermare ulteriori tentativi di nascondere il denaro. Un'azienda locale, accusata di aver evaso il fisco, si trova ora sotto sequestro preventivo.

Sequestro preventivo per un milione e mezzo nei confronti di una società che ha evaso totalmente il fisco. L'indagine, condotta dalla guardia di finanza della compagnia di Nettuno, coinvolge un'impresa di Anzio che opera nel settore portuale e vede indagate nove persone residenti tra Velletri e la provincia di Latina, in particolare il capoluogo e Cisterna. Il provvedimento di sequestro scaturisce da una verifica fiscale delle Fiamme gialle che ha accertato l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva dal 2017 al 2019 e il conseguente mancato versamento delle imposte.🔗 Leggi su Latinatoday.it

