Finanza e Procura generale | Quaranta confische per oltre due milioni Ma ci servono più risorse

Nel 2025, in Emilia-Romagna, la collaborazione tra Guardia di Finanza e Procura generale ha portato al sequestro di beni e denaro per oltre due milioni di euro, restituiti alla collettività. Quaranta le confische effettuate, ma si evidenzia la necessità di maggiori risorse per contrastare efficacemente la criminalità economica e tutelare il patrimonio pubblico.

© Ilrestodelcarlino.it - Finanza e Procura generale: "Quaranta confische per oltre due milioni. Ma ci servono più risorse" Due milioni e 200mila euro, che ora tornano alla collettività: questa la somma recuperata tra beni e denaro confiscati in Emilia-Romagna nel 2025 a persone condannate in via definitiva, grazie alla collaborazione tra Guardia di finanza e Procura generale dopo il memorandum operativo sottoscritto nel 2022. Ma è una battaglia, questa, spesso condotta con le "armi spuntate", per dirla con le parole di Ciro Cascone, avvocato generale di Bologna, che mette l’accento sulla carenza di risorse a disposizione dell’autorità giudiziaria: "Avremmo bisogno di una sezione di polizia giudiziaria", aggiunge Cascone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Accusa, fatture false per oltre nove milioni di euro: due imprenditori del tarantino ai domiciliari, quattro consulenti interdetti per un anno Guardia di finanza Leggi anche: Sciopero generale, Cgil: oltre 2 milioni in piazza, adesione media al 60%. Giovane donna ferita gravemente da un lacrimogeno a Bologna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Finanza e Procura generale: Quaranta confische per oltre due milioni. Ma ci servono più risorse. Finanza e Procura generale: "Quaranta confische per oltre due milioni. Ma ci servono più risorse" - Il bilancio del 2025 in regione: tra i casi significativi spuntano quelli di un imprenditore, di una dottoressa di medicina estetica e di un noto stilista di calzature da donna. msn.com

Confisca patrimoniale in sede esecutiva penale: firmato un memorandum operativo tra la procura generale della Repubblica e la Guardia di Finanza - Questa mattina la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, il Comando Regionale Lazio e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S. ilgiornale.it

Procura generale-Finanza, sinergia sugli illeciti degli enti - Un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza delle Marche e Procura generale della Repubblica per rafforzare la collaborazione nell'ambito degli accertamenti di illeciti dipendenti dai reati ... ansa.it

Blitz antimafia nell'agrigentino

Nel 2025 la collaborazione tra Guardia di Finanza e Procura generale di Bologna ha portato a 40 confische nell’ambito di sentenze definitive. Tra i casi anche un’azienda di carpenteria della provincia di Parma - facebook.com facebook

Intesa Guardia di finanza, Agenzia entrate e Procura Foggia contro i reati tributari. Il protocollo siglato ieri prevede incontri periodici #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.