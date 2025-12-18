Finanza e Procura generale | Quaranta confische per oltre due milioni Ma ci servono più risorse

Nel 2025, in Emilia-Romagna, la collaborazione tra Guardia di Finanza e Procura generale ha portato al sequestro di beni e denaro per oltre due milioni di euro, restituiti alla collettività. Quaranta le confische effettuate, ma si evidenzia la necessità di maggiori risorse per contrastare efficacemente la criminalità economica e tutelare il patrimonio pubblico.

Due milioni e 200mila euro, che ora tornano alla collettività: questa la somma recuperata tra beni e denaro confiscati in Emilia-Romagna nel 2025 a persone condannate in via definitiva, grazie alla collaborazione tra Guardia di finanza e Procura generale dopo il memorandum operativo sottoscritto nel 2022. Ma è una battaglia, questa, spesso condotta con le "armi spuntate", per dirla con le parole di Ciro Cascone, avvocato generale di Bologna, che mette l’accento sulla carenza di risorse a disposizione dell’autorità giudiziaria: "Avremmo bisogno di una sezione di polizia giudiziaria", aggiunge Cascone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

