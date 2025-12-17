Dumfries si è operato dopo un consulto specialistico E i tempi di recupero…

Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver consultato specialisti olandesi, con l’approvallo dell’Inter. L’operazione rappresenta un passo importante nel percorso di recupero del difensore, le cui tempistiche saranno fondamentali per il suo ritorno in campo.

Denzel Dumfries ha deciso di operarsi dopo un consulto specialistico con dei medici olandesi, autorizzato dall'Inter. E i tempi di recupero.. L'esterno destro dell'Inter, l'olandese Denzel Dumfries, ha compiuto il primo passo fondamentale verso il ritorno all'attività agonistica. Nel primo pomeriggio di ieri, a Londra, il laterale della Beneamata è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra per risolvere definitivamente il problema ai legamenti che lo tormentava da settimane. L'operazione è stata condotta da uno staff locale d'eccellenza, assistito da un membro dell'equipe medica della compagine milanese giunto appositamente dall'Italia.

