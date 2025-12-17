Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver consultato specialisti olandesi, con l’approvallo dell’Inter. L’operazione rappresenta un passo importante nel percorso di recupero del difensore, le cui tempistiche saranno fondamentali per il suo ritorno in campo.

© Internews24.com - Dumfries si è operato dopo un consulto specialistico. E i tempi di recupero…

Inter News 24 Denzel Dumfries ha deciso di operarsi dopo un consulto specialistico con dei medici olandesi, autorizzato dall’Inter. E i tempi di recupero.. L’esterno destro dell’Inter, l’olandese Denzel Dumfries, ha compiuto il primo passo fondamentale verso il ritorno all’attività agonistica. Nel primo pomeriggio di ieri, a Londra, il laterale della Beneamata è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra per risolvere definitivamente il problema ai legamenti che lo tormentava da settimane. L’operazione è stata condotta da uno staff locale d’eccellenza, assistito da un membro dell’equipe medica della compagine milanese giunto appositamente dall’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Dusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento

Leggi anche: Dumfries si è operato: i tempi di recupero e quante partite salta il difensore dell’Inter

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dumfries non scappa... si vendica La scena più folle del Mondiale per Club

Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile" - Il difensore dell'Inter è stato operato quest'oggi alla caviglia e dovrà stare lontano. tuttomercatoweb.com