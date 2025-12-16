Inter Dumfries si è operato | i tempi di recupero

Nell’attesa di conoscere i tempi di recupero di Dumfries, l’Inter prosegue la propria corsa verso la semifinale di Supercoppa Italiana. La squadra nerazzurra mantiene alta la concentrazione, puntando a consolidare la propria posizione e a prepararsi al meglio per le sfide che la attendono.

Prosegue senza alcun tipo di sosta la marcia di avvicinamento alla semifinale di Supercoppa Italiana per l’Inter, desiderosa di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di raggiungere la finale del trofeo, arricchendo poi la bacheca mettendo al tappeto una fra Milan e Napoli. I nerazzurri stanno preparando in ogni minimo dettaglio la prossima gara con il Bologna, in programma venerdì 19 dicembre alle 20:00 – ora italiana – in quel di Riyad. Un duello che nasconde diverse insidie, contro la squadra che detiene l’ultima Coppa Italia e che vuole scrivere un’altra indelebile pagina della sua storia. Forzainter.eu

Inter, Dumfries si è operato alla caviglia: come sta dopo l'intervento a Londra - Denzel Dumfries è finito sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia sinistra che lo condizionava ormai da più di un mese. corrieredellosport.it