Rob Reiner e Michele Singer uccisi con coltellate ripetute | la verità dall' autopsia Il figlio Nick in carcere senza cauzione non si dichiara colpevole

Le autorità hanno reso note le risultanze dell’autopsia sui corpi di Rob Reiner e Michele Singer, uccisi con coltellate ripetute. Il figlio Nick, attualmente in carcere senza possibilità di cauzione, si dichiara innocente. Le ferite multiple da arma da taglio confermano la tragica fine del regista statunitense e della moglie, segnando un doloroso capitolo di cronaca nera.

«Ferite multiple da arma da taglio». Anche l'autopsia conferma la causa della morte del regista statunitense Rob Reiner, 78 anni, e della moglie Michele Singer, 68 anni.

Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole - L’attore e la produttrice sarebbero stati uccisi nelle prime ore del mattino: Nick Reiner si è dato alla fuga, ma è stato arrestato alcune ore dopo, formalmente incriminato per omicidio di primo grado ... vanityfair.it

Rob Reiner e Michele Singer «hanno fatto tutto quello che era possibile per aiutare il figlio, ma le sue difficoltà erano troppo profonde» - Le persone vicine alla famiglia raccontano che il regista e la moglie vivevano «l’incubo peggiore per qualunque genitore». vanityfair.it

Addio a Rob Reiner: il mondo della musica piange il regista di Spinal Tap Il mondo del cinema e del rock è sotto shock per la tragica scomparsa del celebre regista Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer-Reiner, rinvenuti senza vita nella loro abitazione di - facebook.com facebook

L’ultimo weekend di Rob Reiner e Michele Singer x.com

