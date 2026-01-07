Omicidio Rob Reiner l' avvocato difensore del figlio Nick rinuncia al caso e dichiara | Non è colpevole

L'omicidio di Rob Reiner è al centro dell'attenzione giudiziaria. L'avvocato difensore del figlio del regista, Nick, ha rinunciato al caso e ha dichiarato l'innocenza del suo assistito. Dopo aver preso atto dell'assenza di un avvocato, Nick si è presentato in tribunale e ha concordato un rinvio dell'udienza a febbraio. La vicenda prosegue con sviluppi importanti nel procedimento giudiziario.

Il figlio del regista si è presentato in tribunale e, dopo essere rimasto senza un avvocato, ha accettato di posticipare l'udienza a febbraio. Nick Reiner, accusato di aver ucciso i genitori Rob e Michele Reiner, è rimasto senza un avvocato dopo che Alan Jackson ha rinunciato all'incarico. Il legale, all'esterno del tribunale, ha dichiarato ai giornalisti che il giovane non è colpevole della terribile morte, sostenendo che ci siano delle circostanze specifiche alla base della sua affermazione. Il cambiamento nel team dell'accusato Nick Reiner, dopo essere stato informato di essere rimasto senza un legale e che a occuparsi del suo caso sarà Kimberly Greene in veste di sostituto difensore d'ufficio, ha accettato di posticipare l'udienza preliminare al 23 febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

