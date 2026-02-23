Un autobus di passaggio sulla strada di montagna in Nepal si è schiantato questa mattina, provocando 19 vittime e lasciando 25 feriti. Il veicolo, che trasportava persone in viaggio verso Kathmandu, ha perso il controllo in una zona ripida e stretta. Tra i morti ci sono anche un cittadino britannico di 24 anni e diversi residenti locali. Le autorità stanno intervenendo per soccorrere i feriti e chiarire le cause dell'incidente.

(LaPresse) In Nepal un autobus affollato e diretto alla capitale Kathmandu è uscito di strada lunedì mattina presto su un’autostrada di montagna, causando 19 morti, tra cui un cittadino britannico di 24 anni, e 25 feriti. Al momento sono stati identificati solo nove corpi. L’autobus è precipitato lungo un pendio ed è atterrato sulle rive del fiume Trishuli vicino a Benighat, a circa 80 chilometri a ovest della capitale Kathmandu. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in comaNella tragedia avvenuta ieri all’alba tra Altamura e Laterza, sono deceduti due giovani, un uomo di 25 anni e una donna di 24.

Ucraina, attacco russo su Kiev: quattro morti e 19 feriti – La direttaNelle ultime ore, l'Ucraina ha subito nuovi attacchi provenienti dalla Russia, coinvolgendo diverse aree del paese, tra cui Kiev e Leopoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Nepal annuncia nuove restrizioni per scalare l'Everest: la legge rivolta agli alpinisti inesperti.

Nepal, incidente su un'autostrada di montagna: 19 morti e 25 feriti(LaPresse) In Nepal un autobus affollato e diretto alla capitale Kathmandu è uscito di strada lunedì mattina presto su un'autostrada di ... stream24.ilsole24ore.com

Nepal, autobus precipita da una strada di montagna. Diciannove morti e 25 feritiL'incidente attorno a mezzanotte vicino a Benighat, a 80 km a ovest della capitale Kathmandu. Al momento non si sa se ci sono italiani coinvolti ... corriere.it

Il miglior giocatore nel match contro il Nepal, prima storica vittoria azzurra ai mondiali, è Crishan Kalugamage. Vive in Toscana da quando era un ragazzino - facebook.com facebook