Nella tragedia avvenuta ieri all’alba tra Altamura e Laterza, sono deceduti due giovani, un uomo di 25 anni e una donna di 24. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche e in coma. L’incidente ha causato un grave lutto familiare e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Si è aggravato il bilancio dell’incidente di ieri all’alba. Era morto sul colpo un 25enne, nelle scorse ore è morta la sorella, 24 anni. Antonio e Cecilia Bigi, di Altamura, sono state vittime del ribaltamento dell’auto della quale erano a bordo mentre percorreva il tratto di strada di collegamento con Laterza. Ci sono anche tre feriti di cui uno è in coma. L'articolo Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in coma proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in coma

Incidente ad Altamura, auto con cinque ragazzi fuori strada: due le vittime, morti fratello e sorella

Nella prima mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, si è verificato un incidente sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza, coinvolgendo un'auto con cinque giovani a bordo. Purtroppo, l'incidente ha causato la morte di un fratello e di una sorella, portando a due il numero delle vittime. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Suv fuori strada tra Altamura e Laterza, salgono a due le vittime: erano fratello e sorella. Il sindaco: "Grande dolore"

L'incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza ha causato due vittime, fratello e sorella. Il bilancio si è aggravato nel corso della giornata, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso e ricostruzione dell’accaduto. Il sindaco ha espresso il proprio dolore per la tragedia, che ha colpito profondamente la comunità locale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in coma - Era morto sul colpo un 25enne, nelle scorse ore è morta la sorella, 24 anni. noinotizie.it