Ucraina attacco russo su Kiev | quattro morti e 19 feriti – La diretta

Nelle ultime ore, l'Ucraina ha subito nuovi attacchi provenienti dalla Russia, coinvolgendo diverse aree del paese, tra cui Kiev e Leopoli. L’evento ha causato quattro decessi e 19 feriti, evidenziando la persistente instabilità nella regione. Questa situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza e sulla situazione umanitaria.

Alta tensione in Ucraina a causa di una serie di attacchi russi in diverse zone dello Stato. Colpita la capitale Kiev e la regione di Leopoli. I raid di Mosca, dunque, non si fermano nonostante proseguano i colloqui tra le parti per il raggiungimento di un accordo di pace. Martedì scorso a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una dichiarazione di intenti per la sicurezza del Paese assieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Keir Starmer. Al centro dell’intesa ci sono le garanzie che verranno messe in atto in seguito a una potenziale tregua con il Cremlino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Kiev: quattro morti e 19 feriti – La diretta Leggi anche: Ucraina: 2 morti e 5 feriti in attacco russo con droni su Kiev Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk; Nuovo massiccio attacco russo nella notte, bombe su Kiev e Leopoli - Russia: oltre 500 mila persone senza elettricità in sei comuni di Belgorod; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Kiev, intesa con i militari Usa su supporto all’esercito e garanzie. Allarme degli 007 di Kiev: i russi preparano un attacco; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Media: Witkoff e Kushner domani a summit Volenterosi. Guerra Ucraina, missili ipersonici su Kiev e Leopoli: 4 morti e 19 feriti. Russia attaccata: 500mila persone al buio - Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. ilgazzettino.it

