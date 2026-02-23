Nella sua carriera ha già una vittoria a Sanremo Riuscirà a fare il bis quest' anno?

Francesco Renga ha conquistato il suo primo successo a Sanremo, grazie alla sua interpretazione forte e coinvolgente. La vittoria di allora ha rafforzato la sua presenza nel mondo della musica e ha aperto nuove opportunità. Ora, con l’esperienza accumulata, punta a replicare il risultato e a sorprendere ancora una volta il pubblico. La sua partecipazione attuale suscita grande attesa tra gli appassionati del festival. Resta da vedere se riuscirà a ripetersi.

S e c’è qualcuno che merita l’appellativo di “veterano del Festival di Sanremo “, quella persona è proprio Francesco Renga. L’artista, 57 anni, in oltre tre decenni di carriera ha preso parte alla manifestazione canora ligure dieci volte, e questa sarà la sua undicesima. Sul palco dell’Ariston porterà il brano Il meglio di me, mentre nella serata delle cover duetterà con con Giusy Ferreri sulle note di Ragazzo solo, ragazza sola, versione italiana di Space Oddity di David Bowie. Francesco Renga canta “Angelo” con la figlia Jolanda. E mamma Ambra si commuove X Leggi anche › Quando inizia Sanremo 2026 e dove seguire le 5 serate La prima apparizione di Francesco Renga a Sanremo risale al 1991, nella sezione Novità, come voce dei Timoria con L’uomo che ride. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Siete pronte a cantare a squarciagola? Quest'anno il Festival di Sanremo ha un ospite d'eccezione che ci farà fare un tuffo incredibile negli anni '90Quest'anno il Festival di Sanremo si anima ancora di più con una sorpresa speciale.

Ma quest’anno Sanremo ha forse un problema di bulimia?Quest’anno, a Sanremo, il numero di artisti in gara ha sorpreso molti: 37 grandi nomi, con alcune coppie e un trio tra i partecipanti.

#CaterinaCaselli torna a #Sanremo2026: la cantante sassolese riceverà il Premio alla carriera x.com

Onorato di ricevere questo premio alla carriera cosi’ importante al festival di Sanremo, dove ho vissuto momenti bellissimi, in particolare nel 1987/88 e la vittoria con Anna nel 1989. Ci vediamo a Sanremo Un abbraccio a tutti #festivaldisanremo #faustol - facebook.com facebook