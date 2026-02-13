Carlo Conti e il cast di Sanremo 2026 sono arrivati questa mattina al Quirinale, dove sono stati ricevuti dal presidente Sergio Mattarella, che ha voluto incontrarli per un saluto ufficiale prima dell’inizio del festival. La visita si è concentrata sul forte legame tra il festival e il pubblico italiano, con Mattarella che ha definito il presidente “pop” e ha espresso il suo entusiasmo per la scelta dei protagonisti di questa edizione. Durante l’incontro, Laura Pausini ha raccontato l’emozione di tornare a cantare davanti al presidente, sottolineando il valore simbolico di questa visita per il mondo della musica italiana.

Carlo Conti e il cast del Festival di Sanremo 2026 sono al Quirinale a Roma dove sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo ad arrivare è stato il conduttore e direttore artistico: «Emozionata? Molto», le parole di Laura Pausini al suo arrivo al Colle. «È il mio 5° Sanremo, numero perfetto per smettere. Pucci? Nessuna interferenza del governo» Il cast al Quirinale Prima di lei sono arrivati tanti altri artisti in gara come Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Arisa, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ditonellapiaga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre e TrediciPietro. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sanremo 2026, il cast al Quirinale da Mattarella. Carlo Conti: «È un presidente pop». L'emozione di Laura Pausini

Approfondimenti su carlo conti

Questa mattina, i cantanti in gara al Festival di Sanremo si sono recati al Quirinale.

Carlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Ultime notizie su carlo conti

Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti; Sanremo 2026: cresce il cast di Carlo Conti. Pilar Fogliati e Irina Shayk co-conduttrici; Sanremo 2026, Lillo co-conduttore e il web si scatena contro il cast di Carlo Conti: Prevedo floppissimo; Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica.

Sanremo 2026, Carlo Conti e il cast al Quirinale da Mattarella. Laura Pausini: «Emozionata? Molto»Carlo Conti e il cast del Festival di Sanremo 2026 sono al Quirinale a Roma per essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ... msn.com

Sanremo 2026, Conti, Pausini e il cast del festival al QuirinalePer la prima volta i protagonisti del festival ricevuti dal presidente Mattarella ... msn.com

#CarloConti riceve il #Tapirodoro e risponde a #SelvaggiaLucarelli. Nella puntata di ieri di #StriscialaNotizia, abbiamo assistito alla consegna del Tapiro d’Oro a Carlo Conti che sarebbe “attapirato” per le ultime vicende legate al #CasoPucci. Il presentatore h - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Oggi al Quirinale tutti i big del Festival, capitanati da Carlo Conti (arrivato per primo, nel video con Leo Gassman), saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. x.com