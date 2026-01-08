Elicottero pattuglie e Cacciatori nel Canturino | nuova morsa dei carabinieri ecco le zone presidiate
Nel Canturino, i carabinieri hanno rafforzato i controlli con pattuglie, cacciatori e un elicottero, tornando a monitorare l’area a distanza di dieci giorni. La presenza delle forze dell’ordine, segnalata da numerosi cittadini, si è concentrata tra Cantù, Appiano Gentile e Fino Mornasco, con l’obiettivo di garantire sicurezza e presidiare le zone più sensibili del territorio.
A distanza di dieci giorni tornano i controlli straordinari dei carabinieri nel Canturino. Nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, numerosi cittadini hanno segnalato alla redazione la presenza dell’elicottero dell’Arma che per ore ha sorvolato l’area compresa tra Cantù, Appiano Gentile, Fino Mornasco. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Maxi controlli nel weekend: 40 pattuglie dei Carabinieri contro furti e truffe nel Sannio
Leggi anche: Cacciatori si perdono nei boschi: salvati con l'elicottero dei vigili del fuoco
Elicottero, pattuglie e Cacciatori nel Canturino: nuova “morsa” dei carabinieri, ecco le zone presidiate.
Elicottero, pattuglie e Cacciatori nel Canturino: nuova “morsa” dei carabinieri, ecco le zone presidiate - Controlli straordinari coordinati da terra e dall’alto: sorvolate Cantù, Appiano Gentile, Fino Mornasco e Guanzate, con pattuglie e Cacciatori sulle strade. quicomo.it
Controlli straordinari nel Canturino, posti di blocco e sorvoli con gli elicotteri - Controlli straordinari delle forze dell’ordine questa mattina nel Canturino. espansionetv.it
CARABINIERI IN AZIONE CONTRO I FURTI: ELICOTTERO E PATTUGLIE SORVEGLIANO IL PORDENONESE #cronaca #tg #news #ladri #carabinieri - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.