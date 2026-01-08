Elicottero pattuglie e Cacciatori nel Canturino | nuova morsa dei carabinieri ecco le zone presidiate

Nel Canturino, i carabinieri hanno rafforzato i controlli con pattuglie, cacciatori e un elicottero, tornando a monitorare l’area a distanza di dieci giorni. La presenza delle forze dell’ordine, segnalata da numerosi cittadini, si è concentrata tra Cantù, Appiano Gentile e Fino Mornasco, con l’obiettivo di garantire sicurezza e presidiare le zone più sensibili del territorio.

CARABINIERI IN AZIONE CONTRO I FURTI: ELICOTTERO E PATTUGLIE SORVEGLIANO IL PORDENONESE #cronaca #tg #news #ladri #carabinieri - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.