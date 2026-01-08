Elicottero pattuglie e Cacciatori nel Canturino | nuova morsa dei carabinieri ecco le zone presidiate

Nel Canturino, i carabinieri hanno rafforzato i controlli con pattuglie, cacciatori e un elicottero, tornando a monitorare l’area a distanza di dieci giorni. La presenza delle forze dell’ordine, segnalata da numerosi cittadini, si è concentrata tra Cantù, Appiano Gentile e Fino Mornasco, con l’obiettivo di garantire sicurezza e presidiare le zone più sensibili del territorio.

A distanza di dieci giorni tornano i controlli straordinari dei carabinieri nel Canturino. Nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, numerosi cittadini hanno segnalato alla redazione la presenza dell’elicottero dell’Arma che per ore ha sorvolato l’area compresa tra Cantù, Appiano Gentile, Fino Mornasco. 🔗 Leggi su Quicomo.it

