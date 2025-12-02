Garlasco il giudice Vitelli che assolse Stasi | Era un dovere morale ragionevoli dubbi su di lui

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il magistrato Stefano Vitelli ha parlato dei nuovi risvolti nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, affermando che è "ragionevole dubitare" della colpevolezza di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della giovane in carcere per il femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

garlasco giudice vitelli assolseGarlasco, il giudice Vitelli che assolse Stasi: “Era un dovere morale, ragionevoli dubbi su di lui” - Il magistrato Stefano Vitelli ha parlato dei nuovi risvolti nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, affermando che è ... Segnala fanpage.it

garlasco giudice vitelli assolseGarlasco, il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi: “Troppe incertezze” - Il giudice Vitelli spiega perché assolse Alberto Stasi: alibi, mancanza di movente e troppi dubbi. Da affaritaliani.it

Garlasco, il giudice assolse Stasi perché "non aveva un movente e il suo dna non era sulle unghie di Chiara" - Delitto di Garlasco, Stefano Vitelli torna a parlare dell'assoluzione di Alberto Stasi con un dettaglio sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Riporta virgilio.it

Garlasco, da Giletti il giudice che assolse Stasi: "Il suo Dna non c'è...". Il rebus dei tempi - Da mesi l'Italia si interroga: c'è un innocente in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? Lo riporta iltempo.it

garlasco giudice vitelli assolseGarlasco, il giudice Vitelli: «Sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Stasi a uccidere Chiara Poggi?» - Il magistrato Stefano Vitelli, che pronunciò l'assoluzione in primo grado di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è tornato sul caso che riaccende il di ... Secondo msn.com

garlasco giudice vitelli assolseDelitto di Garlasco/ Il giudice Vitelli: “Muschitta attendibile? Il processo a Stasi sarebbe stato inutile” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con l'intervista al giudice Vitelli, ma anche ai due periti informatici Porta e Occhietti ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giudice Vitelli Assolse