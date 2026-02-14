Il sottosegretario Onu | Albanese? Non siamo sempre d’accordo ma lei non dipende dalle Nazioni Unite

Il sottosegretario Onu Thomas Fletcher ha spiegato che le opinioni di Francesca Albanese non riflettono sempre le posizioni ufficiali delle Nazioni Unite, sottolineando che lei non dipende dal Segretariato. Fletcher ha precisato che tra le dichiarazioni della rappresentante italiana e le decisioni dell’organizzazione internazionale ci sono differenze evidenti, anche se lei riveste un ruolo di rappresentanza all’interno dell’Onu. Nel corso di un’intervista, ha ricordato che Albanese può esprimere le proprie opinioni senza essere vincolata alle linee ufficiali, aggiungendo un esempio concreto: recentemente si è opposta a alcune risoluzioni approvate

Il sottosegretario Onu e capo dell'Ufficio per gli affari umanitari (Ocha) Thomas Fletcher dice che tra quello che dice Francesca Albanese e le posizioni del Segretariato delle Nazioni Unite «c'è una separazione netta». Dice di non conoscerla nemmeno: «No, non ci siamo mai incontrati. So però cosa significa esporsi su questioni come Israele-Palestina, Russia-Ucraina, il conflitto in Sudan . arrivano anche a me gli attacchi. È fondamentale che l' Onu mantenga un approccio neutrale, imparziale e indipendente», sostiene in un'intervista a Repubblica. La neutralità di Albanese. E sulla neutralità di Albanese dice: «Rispondo rifacendomi a quanto detto da Stephane Dujarric, portavoce di Guterres: il Segretario generale non è sempre d'accordo con tutto ciò che Albanese dichiara pubblicamente». Il 7 febbraio 2026, intervenendo all'Al Jazeera Forum di Doha, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, ha pronunciato la frase «l'umanità ha un nuovo nemico, Israele». Fratelli d'Italia ha lanciato una petizione per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.