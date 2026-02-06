Al via i negoziati in Oman ma tra Iran e Usa è gelo | la Repubblica islamica chiede rispetto Washington | Americani lasciate Teheran

Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. Le due parti si sono incontrate per cercare di trovare un accordo, ma finora la tensione è palpabile. La Repubblica islamica ha chiesto rispetto e ha ribadito le proprie posizioni, mentre Washington invita gli americani a lasciare Teheran fuori dal discorso. La situazione resta delicata e nessuno si aspetta miracoli in tempi rapidi.

I negoziati diretti tra i rappresentanti degli Stati Uniti e della Repubblica islamica dell’Iran cominciano oggi a Muscat, capitale dell’Oman. Ma qualcosa non quadra nell’aria tra Washington e Teheran. Mentre gli inviati della Casa bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, si preparano a incontrare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per discutere del dossier nucleare, dal dipartimento di Stato Usa arriva l’invito ai propri cittadini di lasciare subito Teheran, che da parte sua chiede “rispetto reciproco”. Insomma, il dialogo è aperto ma meglio frenare l’ottimismo perché ogni opzione, compreso un intervento militare statunitense, resta sul tavolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Al via i negoziati in Oman ma tra Iran e Usa è gelo: la Repubblica islamica chiede “rispetto”. Washington: “Americani, lasciate Teheran” Approfondimenti su Iran USA Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: “Via ora da Teheran” Oggi in Oman si tengono i colloqui tra Iran e Stati Uniti, un tentativo di dialogo sulla questione nucleare. Iran: dialogo tra Washington e Teheran iniziato in Oman, confermato Da due giorni, Stati Uniti e Iran hanno riaperto un canale di dialogo in Oman. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Iran USA Argomenti discussi: Iran e Usa ci riprovano, negoziati al via; Al via i negoziati Iran-Stati Uniti; Usa-Iran, i negoziati oggi in Oman. Focus su piano in 5 punti. LIVE; Nucleare, al via i colloqui in Oman: l'ombra della tensione sui negoziati USA-Iran. USA-Iran, al via i colloqui a Muscat. Washington avverte gli americani: Lasciate il PaeseAGI - Sono iniziati a Muscat i colloqui bilaterali Iran-Usa sul programma nucleare di Teheran. Lo riferisce l'agenzia Mehr. I negoziati sono presieduti dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas A ... msn.com Nucleare, al via i colloqui in Oman: l'ombra della tensione sui negoziati USA-IranWhitkoff e Jared Kushner incontrano il ministro Araghchi. Washington punta a un accordo globale su atomo e missili, ma Teheran blinda le sue linee rosse ... msn.com Iran-Usa, crisi diplomatica e pressing di Israele per raid: negoziati 6 febbraio in Oman su nucleare e missili balistici Teheran - RETROSCENA x.com Le ultime notizie sulla situazione in Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha spiegato che i colloqui e i negoziati stanno procedendo, in vista poi di quello che avverrà nella giornata di venerdì in Oman, e non in Turchia, come spiegato in passato. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.