Profanata chiesa a Camaiore sangue sull’altare L’Arcivescovo | Gruppi dediti al male

Una chiesa di Camaiore è stata profanata, con arredi usati per un rito iniziatico e tracce di sangue sull’altare. L’Arcivescovo condanna l’accaduto, evidenziando la presenza di gruppi dediti al male. L’episodio ha suscitato shock e preoccupazione nella comunità locale, che ora si interroga sulle ragioni e sulle implicazioni di questo grave atto.

© Lanazione.it - Profanata chiesa a Camaiore, sangue sull’altare. L’Arcivescovo: “Gruppi dediti al male” Camaiore (Lucca), 14 dicembre 2025 – Arredi della chiesa usati per un rito iniziatico, tracce di sangue sull’altare. I segni della profanazione sono stati scoperti nella serata di sabato 13 dicembre all’interno della chiesa dell'Angelo nel centro di Camaiore. La chiesa è momentaneamente chiusa per problemi al soffitto; ignoti sono entrati e – come spiega una nota dell’ Arcidioesi di Lucca – hanno tenuto “quello che sembra essere un rito iniziatico dove, oltre all'impiego di alcuni oggetti trovati in chiesa, sono state rinvenute anche macchie di sangue sull’ altare dove la profanazione ha avuto luogo. Lanazione.it Profanata chiesa a Camaiore, sangue sull’altare. L’Arcivescovo: “Gruppi dediti al male” - La chiesa dell’Angelo, momentaneamente chiusa per problemi al tetto, usata per un rito iniziatico. msn.com

