Niente funerale in chiesa per il boss della ' ndrangheta Domenico Belfiore | vietato anche il corteo funebre

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha impedito che si svolgesse un funerale in chiesa e un corteo per Domenico Belfiore, boss della 'ndrangheta deceduto venerdì scorso a 73 anni. La decisione nasce dal timore che l’evento potesse diventare un'occasione di aggregazione per affiliati e simpatizzanti. Le restrizioni sono state applicate per evitare rischi di raduni non autorizzati e per mantenere l’ordine pubblico. La salma di Belfiore è stata comunque sepolta senza cerimonie ufficiali.

© Feedpress.me - Niente funerale in chiesa per il boss della 'ndrangheta Domenico Belfiore: vietato anche il corteo funebre

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto delle prescrizioni per il funerale di Domenico Belfiore, boss della 'ndrangheta morto venerdì scorso a 73 anni all’ospedale di Chivasso (Torino). Le esequie non si terranno in chiesa. Vietato anche il corteo funebre: la sepoltura dovrà avvenire in forma privata Vietato anche il corteo funebre: la sepoltura, al cimitero di Chivasso, dovrà avvenire in forma privata. Belfiore era stato condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso da un commando il 26 giugno del 1983. Non si era mai pentito e il funerale in chiesa aveva suscitato polemiche, tra le quali quella di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. 🔗 Leggi su Feedpress.me Parcheggiano nel cortile della chiesa per il funerale, in decine multati insieme al carro funebre: “Assurdo”Durante un funerale in Inghilterra, decine di parenti e amici sono stati multati nel cortile della chiesa, insieme al carro funebre. Morte di Belfiore: addio al boss che uccise il procuratore CacciaDomenico Belfiore, storico boss della 'ndrangheta piemontese, è morto ieri all’età di 74 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Scontro sui funerali del killer di Caccia. Il no di don Ciotti: È un sanguinario; Morto sul lavoro a 25 anni, via libera al funerale: lunedì l’ultimo saluto ad Andrea Cricca; Bizzarone, il triste saluto a Davide Croci; Bizzarone piange Davide Croci, mercoledì il funerale. Questore Torino, niente funerale in chiesa per boss della 'ndrangheta(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto delle prescrizioni per il funerale di Domenico Belfiore, boss della 'ndrangheta morto venerdì scorso a 73 anni all'ospedal ... msn.com Via la bandiera della squadra o niente funeraleNiente bandiera della squadra di calcio. Altrimenti il feretro non entra in chiesa. A Creazzo (Vicenza) non credevano alle loro orecchie. Ma alla fine era troppo il dolore e si è deciso di togliere il ... ilfattoquotidiano.it Questore Torino, niente funerale in Chiesa per boss della 'ndrangheta. Sepoltura in forma privata per Domenico Belfiore a Chivasso #ANSA x.com Scoppia la polemica sulle esequie pubbliche nel Torinese di Domenico Belfiore. Il vescovo insiste: «È misericordia» - facebook.com facebook