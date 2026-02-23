Neanche Valentino Rossi se li porta così bene gli auguri di Guido Maria Brera per il compleanno di Caterina Balivo

Guido Maria Brera ha fatto gli auguri a Caterina Balivo con un messaggio sincero, accompagnato da una foto che la mostra sorridente sotto il sole primaverile. La causa di questo gesto nasce dalla volontà di condividere un momento di allegria e affetto, in un giorno speciale per lei. La scena cattura un pranzo all’aperto, con un cuore disegnato sulla fotografia, trasmettendo un senso di semplicità e spontaneità.

Un pranzo all’aperto, il sole in fronte a baciarli in un anticipo di primavera, e un cuore disegnato sulla foto. Il compleanno di Caterina Balivo, che il 21 febbraio ha spento 46 anni, è all’insegna della semplicità. Il marito Guido Maria Brera decide di farle gli auguri (anche) sui social con un loro scatto che testimonia l’unione ma anche l’ironia di cui si nutre il loro rapporto. La didascalia è infatti a dir poco originale: “ Neanche Valentino Rossi se li porta cosi bene! “, scrive Brera, taggando il campione di motociclismo, da sempre legato al numero 46. Rossi che lo scorso 16 febbraio ha invece compiuto 47 anni, e come risulta dai suoi social ha festeggiato con una torta che reca la scritta: “46 + 1”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Malore per Caterina Balivo in Argentina, le parole del marito Guido Maria BreraDurante le festività natalizie in Argentina, Caterina Balivo è stata ricoverata in ospedale a Buenos Aires, come raccontato dalla stessa conduttrice nell’ultima puntata de La Volta Buona.

Valentino Rossi, compleanno amaro: 47 anni ma papà Graziano non festeggia. “Gli auguri? Me li faccia lui”Valentino Rossi compie 47 anni, ma il papà Graziano non ha ancora ricevuto gli auguri.

