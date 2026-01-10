Durante le festività natalizie in Argentina, Caterina Balivo è stata ricoverata in ospedale a Buenos Aires, come raccontato dalla stessa conduttrice nell’ultima puntata de La Volta Buona. Il marito, Guido Maria Brera, ha successivamente condiviso le sue parole, fornendo aggiornamenti sulla situazione. L’episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando l’importanza della salute anche durante i momenti di viaggio e svago.

Nella puntata dell’8 gennaio de La Volta Buona, Caterina Balivo aveva raccontato di essere finita in ospedale a Buenos Aires: si trovava in Argentina durante le festività natalizie, insieme al marito, Guido Maria Brera. Anche quest’ultimo ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto: un Capodanno decisamente diverso dal solito, poiché la conduttrice ha avuto un malore in aeroporto a causa dell’influenza. Caterina Balivo, il marito Guido Maria Brera racconta il malore in aeroporto. “Sono stati molto gentili a soccorrermi in aeroporto”, aveva detto nella puntata dell’8 gennaio de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1 dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Malore per Caterina Balivo in Argentina, le parole del marito Guido Maria Brera

Leggi anche: Caterina Balivo, chi è il ricco marito Guido Maria Brera (ex di Serena Autieri): “Fu un colpo di fulmine”

Leggi anche: Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7); Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza»; Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Medici impeccabili, sorrisi e zero caos»; Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza».

Caterina Balivo, malore e ricovero in Argentina: il racconto del marito Guido Maria Brera - Caterina Balivo ha accusato un malore in aeroporto durante il rientro dall’Argentina: il marito Guido Maria Brera racconta i soccorsi immediati e le rassicurazioni sul suo stato di salute ... libero.it