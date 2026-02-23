ndicka arriva anche il primo gol in serie a per un esperto del modificatore

Ndicka segna il suo primo gol in Serie A durante il match contro la Cremonese, che la Roma ha vinto 3-0. La sua rete arriva su assist di un compagno e mette in mostra il suo contributo offensivo. Il difensore, arrivato quest’estate, cerca di integrarsi rapidamente nel suo nuovo team. La sua presenza in campo si fa notare anche per la sicurezza difensiva. La partita prosegue senza ulteriori variazioni sul risultato.

Ci sono volute 85 presenze, ma adesso l'attesa è finita: Evan Ndicka ha finalmente trovato il suo primo gol in Serie A. L'ivoriano ha infatti segnato la seconda delle tre reti rifilate dalla sua Roma alla Cremonese, sbloccandosi a livello realizzativo nel nostro campionato. Non è certo da lui che Gasperini e i tifosi giallorossi si aspettano fior di gol, ma considerata la sua stazza e l'abitudine a riempire l'area nei calci piazzati era curioso che non avesse ancora trovato la rete nonostante le numerose presenze. A sorridere ora sono il tecnico giallorosso e anche i fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui, i quali possono godersi il primo bonus stagionale portato a casa da Ndicka, che ha chiuso la sfida con la Cremonese con un 10 di fantavoto (7+gol). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

