Diretta gol Serie A LIVE | primo gol di Fullkrug il tedesco decide Milan Lecce

Segui la diretta gol della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e moviola. In questa partita, il tedesco Fullkrug segna il primo gol e decide l'incontro tra Milan e Lecce. Restate aggiornati per tutte le cronache e le analisi delle sfide di oggi, in un appuntamento dedicato alla massima serie del calcio italiano.

Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà.» Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore.» Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray.

Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, si sblocca Milan Lecce

