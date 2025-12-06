NBA i risultati della notte 6 dicembre | Celtics travolgono i Lakers OKC mantiene la striscia

Sono state ben dodici le sfide NBA andate in scena questa notte oltreoceano, con risultati di grande rilievo. Boston domina fin dall’inizio contro i Lakers, vincendo 126-105 grazie ai 30 punti di Jaylen Brown e a una pioggia di 24 triple di squadra; Orlando batte Miami 106-105 con i 32 punti di Franz Wagner, mentre Detroit supera Portland 122-116 con un ultimo quarto da 13 punti di Cade Cunningham. Atlanta cede a Denver 134-133 nonostante la tripla doppia di Jalen Johnson, e Oklahoma City travolge Dallas 132-111 grazie ai 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander, confermandosi al comando della lega con una striscia vincente record di 14 partite. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (6 dicembre): Celtics travolgono i Lakers, OKC mantiene la striscia

