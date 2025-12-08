Prosegue la regular season dell’ NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputate cinque partite che si aggiungono alle due sfide andate in scena nella serata di domenica. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni del turno. Nella serata di domenica i New York Knicks (16-7) hanno battuto in casa gli Orlando Magic (14-10) per 106-100. Partita in totale equilibrio fino al terzo quarto dove i Knicks hanno realizzato un parziale di 13-0, trascinati anche da un Brunson con 30 punti. Successo anche per i Boston Celtics (15-9) che superano in trasferta i Toronto Raptors (15-10) per 113-121. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 dicembre): non si fermano i Thunder, successi esterni anche per Lakers e Warriors