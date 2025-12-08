NBA i risultati della notte 8 dicembre | non si fermano i Thunder successi esterni anche per Lakers e Warriors
Prosegue la regular season dell’ NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputate cinque partite che si aggiungono alle due sfide andate in scena nella serata di domenica. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni del turno. Nella serata di domenica i New York Knicks (16-7) hanno battuto in casa gli Orlando Magic (14-10) per 106-100. Partita in totale equilibrio fino al terzo quarto dove i Knicks hanno realizzato un parziale di 13-0, trascinati anche da un Brunson con 30 punti. Successo anche per i Boston Celtics (15-9) che superano in trasferta i Toronto Raptors (15-10) per 113-121. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mondiali atletica, risultati della notte: bronzo da sogno di Aouani, Munaro fa sognare, Bruni in finale
Serie B, risultati sesta giornata: Frosinone in vetta per una notte
NBA, i risultati della notte. OKC piega Houston dopo due supplementari. Lakers ko con Golden State
NBA, risultati della notte: Golden State senza stelle passa a Cleveland, Houston ko #SkySportBasket #NBA Vai su X
.. : , , https://www.fight1.it/oktagon-roma-tutti-i-risultati-ufficiali-notte-di-ko-gloria-e-battaglie-epiche/ - facebook.com Vai su Facebook
NBA, risultati della notte: i Lakers sbancano Toronto in volata, Warriors ko a Phila - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: i Lakers sbancano Toronto in volata, Warriors ko a Phila ... sport.sky.it scrive
NBA, i risultati della notte. Fontecchio non basta a Miami. Vincono Detroit e Golden State - Continua la marcia in vetta alla Eastern Conference dei Detroit Pistons, che conquistano la diciannovesima vittoria ... Si legge su oasport.it
NBA, risultati della notte: Boston travolge i Lakers, 14^ vittoria di fila per OKC - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Boston travolge i Lakers, 14^ vittoria di fila per OKC ... Secondo sport.sky.it