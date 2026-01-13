NBA notte amara per Celtics e Lakers | cadono anche Boston e Los Angeles
Nella notte NBA, Celtics e Lakers subiscono sconfitte importanti. Boston, senza Jaylen Brown, perde contro Indiana, mentre Sacramento supera i Lakers nonostante le ottime prestazioni di Luka Doncic. La serata registra anche le vittorie di Pacers, Jazz, Kings, Clippers, Mavericks e 76ers, con risultati che influenzano la classifica generale. Un turno caratterizzato da esiti significativi per le squadre coinvolte e la posizione in classifica.
Indiana ferma Boston senza Brown, Sacramento affonda i Lakers nonostante un super Doncic. Vincono Pacers, Jazz, Kings, Clippers, Mavs e 76ers in una notte ricca di risultati pesanti per la classifica Serata negativa per i Boston Celtics, sconfitti di misura a Indianapolis in assenza di Jaylen Brown. I Pacers si impongono 98-96 al termine di . 🔗 Leggi su Sportface.it
