NBA notte amara per Celtics e Lakers | cadono anche Boston e Los Angeles

Nella notte NBA, Celtics e Lakers subiscono sconfitte importanti. Boston, senza Jaylen Brown, perde contro Indiana, mentre Sacramento supera i Lakers nonostante le ottime prestazioni di Luka Doncic. La serata registra anche le vittorie di Pacers, Jazz, Kings, Clippers, Mavericks e 76ers, con risultati che influenzano la classifica generale. Un turno caratterizzato da esiti significativi per le squadre coinvolte e la posizione in classifica.

NBA, Siakam si aiuta con il tabellone, segna in acrobazia e beffa i Celtics nel finale - Contro i Celtics, infatti, arriva la 3^ vittoria consecutiva, miglior striscia per Indiana in questa ... sport.sky.it

NBA, i risultati della notte. Vincono i Clippers e perdono i Lakers. Successo di Philadelphia, cade Boston - Continua il momento negativo dei Los Angeles Lakers, che subiscono la terza sconfitta consecutiva e perdono male sul ... oasport.it

