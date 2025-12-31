Nella penultima notte dell’anno, la regular season NBA ha visto i Detroit Pistons imporsi sui Los Angeles Lakers, mentre i Boston Celtics hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro i Utah Jazz. Questi incontri rappresentano gli ultimi confronti del 2025, offrendo uno sguardo sulle dinamiche delle squadre in vista delle fasi finali della stagione regolare.

Los Angeles (Stati Uniti), 31 dicembre 2025 – Ultime curve di 2025 anche per la regular season NBA che, nella penultima notte dell’anno ha proposto un programma di quattro gare. A prendersi il match di cartello della nottata sono stati i Detroit Pistons primi della classe in Eastern Conference, che hanno sconfitto i Los Angeles Lakers con un perentorio 128-106. Una vera e propria prova di forza per la franchigia del Michigan, che ha preso il largo con un parziale di 28-8 tra terzo e quarto quarto, chiudendo con il 63% dal campo, il 46% da tre e 30 assist di squadra. A caricarsi sulle spalle l’attacco dei Pistons ci ha pensato Cade Cunningham con 27 punti e 11 assist (bene anche Marcus Sasser con 19 punti in uscita dalla panchina), mentre ai Lakers – al quarto passo falso nelle ultime cinque partite – non sono bastati i 30 punti (con anche 11 assist) di Luka Doncic e 17 punti messi a referto nel giorno del suo 41° compleanno da LeBron James. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Pistons strapazzano i Lakers. Blitz dei Celtics in casa dei Jazz

Leggi anche: NBA, i Celtics banchettano in casa dei Wizards. Bene anche Lakers, Sixers e T-Wolves

Leggi anche: Nba, Kawhi Leonard da record: 55 punti ai Pistons. Ok Thunder e Lakers, cadono i Celtics

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

NBA, colpi per Lakers e Clippers. I Thunder strapazzano i Sixers; NBA colpi per Lakers e Clippers I Thunder strapazzano i Sixers.

NBA, i Pistons strapazzano i Lakers. Blitz dei Celtics in casa dei Jazz - I Philadelphia 76ers hanno la meglio sui Memphis Grizzlies dopo un tempo supplementare (139- sport.quotidiano.net