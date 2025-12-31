Trofeo d’inverno in Mtb Fanciulli concede il bis
Claudio Fanciulli si aggiudica nuovamente la seconda tappa del Trofeo d’Inverno di mountain bike UISP, confermando il suo buon stato di forma. Nella gara, ha superato Federico Magnani e Pierpaolo Fisconi, dimostrando costanza e determinazione. L’evento rappresenta un momento importante per il ciclismo amatoriale, offrendo agli appassionati un’occasione di confronto e crescita nel rispetto delle regole e del fair play.
CICLISMO Claudio Fanciulli concede il bis e domina la seconda tappa del Trofeo d'Inverno di mountain bike Uisp, precedendo Federico Magnani e Pierpaolo Fisconi. La seconda prova del campionato d'inverno Uisp, memorial Barbara Baldi, si è corsa tra Monte Argentario e Orbetello Scalo, organizzata dalla Polisportiva Orbetello Scalo. Claudio Fanciulli dello Scoglio Cycling Team ha confermato il suo stato di grazia imponendosi per la seconda volta consecutiva, staccando di misura gli inseguitori. Nelle singole fasce hanno brillato Pierpaolo Fisconi primo tra gli Elite Sport davanti a Stefano Panti della Siena Bike, Fabio Presenti leader dei Master M1 con Jonathan Vetralla dell'Atakama Race secondo, mentre nella M2 Fanciulli ha preceduto Magnani e Marco Perugini della Bicisport 1983.
