Accoltella la moglie a Ventimiglia lei fugge lanciandosi dalla finestra
A Ventimiglia, una donna è rimasta gravemente ferita dopo un episodio di violenza in un'abitazione di corso Genova. L’uomo, di 65 anni, ha accoltellato la moglie, che è riuscita a fuggire lanciandosi dalla finestra. Le forze dell’ordine stanno investigando sull’accaduto per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’incidente.
La donna, ferita dal marito di 65 anni, è in gravi condizioni. L’episodio in un’abitazione di corso Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
