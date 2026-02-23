Napoli parolacce alla tv per un rigore negato | la moglie lo accoltella pensando sia rivolte a lei

Un uomo ha ricevuto insulti pesanti in diretta televisiva dopo aver subito un rigore negato, scatenando una reazione violenta della moglie. La donna, convinta che le parole fossero rivolte a lei, ha preso un coltello e ha colpito il marito. Nel caos, l’uomo è rimasto sanguinante, mentre lei ha continuato a lanciare lame, una delle quali si è conficcata nel muro. I carabinieri sono intervenuti poco dopo.
Atalanta - Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo - già logorato da un match “sfortunato” - la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro. Mancando anche questa volta l’obbiettivo, la donna punta all’altro fianco., Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

