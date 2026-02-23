Napoli parolacce alla tv per un rigore negato | la moglie lo accoltella pensando sia rivolte a lei

Un uomo ha ricevuto insulti pesanti in diretta televisiva dopo aver subito un rigore negato, scatenando una reazione violenta della moglie. La donna, convinta che le parole fossero rivolte a lei, ha preso un coltello e ha colpito il marito. Nel caos, l’uomo è rimasto sanguinante, mentre lei ha continuato a lanciare lame, una delle quali si è conficcata nel muro. I carabinieri sono intervenuti poco dopo.

