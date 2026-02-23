Napoli le ultime sono allarmanti | ecco cosa sta succedendo

Il Napoli subisce più gol nei secondi tempi, e questa situazione peggiora le sue prestazioni in campionato. La causa principale è la difficoltà della squadra a mantenere la concentrazione durante le fasi finali delle partite, come dimostrano i dati recenti. Le statistiche mostrano che gli azzurri hanno il peggior rendimento tra le big di Serie A in questo periodo, con conseguenze che si fanno sentire nella posizione in classifica. La squadra dovrà trovare una soluzione prima che la situazione peggiori ancora.

Il Napoli fatica nei secondi tempi e i numeri iniziano a preoccupare. Secondo gli ultimi dati, gli azzurri hanno il peggior rendimento tra le big di Serie A per gol subiti dal 45’ al 90’. Un trend che incide sui risultati e alimenta interrogativi sulla gestione delle partite nella ripresa. Il confronto con Juventus, Milan e Inter rende il quadro ancora più chiaro. Il dato che preoccupa il Napoli. Il focus è quindi posto sui secondi tempi. Dal 45’ al 90’ il Napoli ha incassato 17 gol, più di ogni altra big del campionato. Un numero che lo colloca all’ottavo posto in questa classifica particolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Joao Mario verso l’addio già a gennaio? L’esterno in difficoltà sotto la guida Spalletti. Ecco cosa sta succedendo, le ultime in chiave mercatoJoao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio 2026, a causa delle difficoltà riscontrate sotto la guida di Spalletti.

Napoli-McTominay, novità importanti sul rinnovo! Ecco cosa sta succedendoScott McTominay potrebbe firmare presto un nuovo contratto con il Napoli, che lo legherebbe alla squadra fino al 2030.

Hojlund a Napoli, guardate cosa sta succedendo ora in città

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Napoli, le ultime in vista dell'Atalanta: McTominay ancora fuori; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti.

Quando si gioca Atalanta - Napoli?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Napoli: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Napoli: McTominay in dubbio per Bergamo, le ultimeIl Napoli di Antonio Conte prepara a una delle trasferte più delicate della stagione, quella contro l’Atalanta a Bergamo. fantacalcio.it

MattinaRai1. . Napoli, addio al piccolo Domenico trapiantato con cuore “bruciato”. In diretta dalla Procura di Napoli a #StorieItaliane le ultime notizie sull’inchiesta. - facebook.com facebook

#Napoli furibondo per i numerosi episodi arbitrali avversi delle ultime giornate che hanno penalizzato e defraudato gli azzurri x.com