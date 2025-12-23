Joao Mario verso l’addio già a gennaio? L’esterno in difficoltà sotto la guida Spalletti Ecco cosa sta succedendo le ultime in chiave mercato

Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio 2026, a causa delle difficoltà riscontrate sotto la guida di Spalletti. La situazione del centrocampista portoghese è al centro delle ultime news di mercato, con possibili sviluppi nelle prossime settimane. Ecco un aggiornamento sulla situazione attuale e le ipotesi relative al suo futuro in bianconero.

Joao Mario verso l'addio alla Juventus nella sessione invernale del 2026. Damien Comolli valuta le offerte della Premier League per evitare minusvalenze. L'avventura di Joao Mario con la maglia della Juventus sembra essere arrivata al capolinea dopo appena pochi mesi dal suo sbarco a Torino. Arrivato in estate dal Porto nell'ambito dello scambio con Alberto Costa, il terzino portoghese non è mai riuscito a integrarsi nei piani tattici di Luciano Spalletti, raccogliendo un minutaggio estremamente ridotto che ammonta a soli undici minuti in campionato. Joao Mario, il nodo economico e l'interesse del Crystal Palace.

