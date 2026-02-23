Napoli insulta l' arbitro per il rigore negato | la moglie lo accoltella

Un uomo di 40 anni ha insultato l’arbitro per un rigore negato durante la partita Atalanta-Napoli, provocando l’intervento della moglie. La donna, convinta che le parole fossero rivolte a lei, ha estratto un coltello e lo ha ferito. Il fatto si è verificato davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il trasporto dell’uomo in ospedale per le ferite riportate.

Parolacce di un 40enne per il rigore negato durante Atalanta-Napoli in tv, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro: donna arrestata dai Carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio, domenica 22 febbraio, a Capodimonte, quando in una casa napoletana sono volate parolacce e la moglie, di 35 anni, ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. Prima ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l'avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell'uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici e glielo ha lanciato contro. Poi, con un coltello da cucina ha tentato di colpirlo al fianco sinistro, poi ha sferrato un fendente al lato destro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

