Yeman Crippa nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon

Yeman Crippa ha stabilito un nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, fermando il cronometro a 59:01. La sua vittoria deriva da una corsa intensa e da una strategia ben studiata sui percorsi cittadini di Napoli. Con questa prestazione, Crippa ha superato il precedente record di diverse settimane, dimostrando una forte crescita e determinazione. La gara ha attirato numerosi appassionati e ha visto una partecipazione record di atleti da tutta Italia.

© Anteprima24.it - Yeman Crippa, nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon

Tempo di lettura: 7 minuti Nuovo record italiano per Yeman Crippa, 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon. Il trentino, Campione Europeo di mezza maratona in carica, Yemaneberhan “Yeman” Crippa (GS Fiamme Oro Padova), scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta qui a Napoli sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara del 2022. I risultati – Uomini. Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona come seconda miglior prestazione europea di sempre, alle spalle dello svedese Andreas Almgren che a Valencia lo scorso ottobre ha fatto segnare 58:41. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Nuovo record italiano per Yeman Crippa, 59:01 alla Coelmo Napoli City Half MarathonYeman Crippa ha stabilito un nuovo record italiano durante la Napoli City Half Marathon, completando la gara in 59:01. Coelmo Napoli City Half Marathon, nuovo record italiano per Yeman CrippaYeman Crippa ha stabilito il nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, completando la gara in 59 minuti e 1 secondo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Yeman Crippa – Pietro Riva, duello sotto l’ora; Coelmo Napoli City Half Marathon, Yeman Crippa: Sarà una grande sfida con Pietro Riva e tutti gli altri; Napoli City Half Marathon 2026, record di 10mila; Napoli, presentata la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: 10mila runner tra sport e bellezza. Atletica, Yeman Crippa domina la mezza maratona di Napoli: nuovo record italianoIl 29enne campione trentino delle Fiamme Oro, che detiene anche i primati nazionali dei 3000, 5000, 10000 metri piani, scrive di nuovo la storia e vince la mezza maratona di Napoli stabilendo il nuovo ... sport.sky.it Yeman Crippa: Raggiunto un sogno, peccato che sia mancato un secondo. Quando si insiste…Domenica indimenticabile per Yeman Crippa, che ha firmato il nuovo record italiano di mezza maratona: il Campione d'Europa di specialità ha abbassato di ... oasport.it Il 59:01 di Yeman Crippa è il secondo tempo europeo di sempre nella distanza: "Sono stra-soddisfatto. Dopo un 2025 da dimenticare, si comincia bene la nuova stagione" - facebook.com facebook Yeman Crippa demolisce il record italiano di mezza maratona! Secondo europeo di sempre, che tempo a Napoli - x.com