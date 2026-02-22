Coelmo Napoli City Half Marathon nuovo record italiano per Yeman Crippa

Yeman Crippa ha stabilito il nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, completando la gara in 59 minuti e 1 secondo. La sua prestazione è stata favorita dalle alte temperature e dal percorso veloce lungo il lungomare. Crippa ha mantenuto un ritmo costante, superando di oltre un minuto il precedente primato nazionale. La vittoria conferma la sua crescita come uno dei migliori mezzofondisti italiani. La corsa ha attirato un pubblico numeroso lungo le strade di Napoli.

Nuovo record italiano per Yeman CRIPPA, che si impone in 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon. Il 29enne campione trentino delle Fiamme Oro, che detiene anche i primati nazionali dei 3000, 5000, 10000 metri piani, scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta nel capoluogo campano, sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara. Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona al settimo posto delle miglior prestazioni stagionali mondiali del 2026 e gli consente di perfezionare di ben 25? il suo record nazionale di 59?26 timbrato nel 2022 sempre a Napoli, che dunque festeggia in grande stile gli onori di Capitale Europea dello Sport 2026.