Atalanta-Napoli Manna furioso | Gol annullato imbarazzante non è calcio Facciamo la figura dei co**ioni

Giovanni Manna critica un episodio durante Atalanta-Napoli, dopo che il secondo gol degli azzurri è stato annullato per un presunto fallo. La decisione ha suscitato rabbia tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che definiscono l’episodio imbarazzante. Manna afferma che l’azione non rappresenta il calcio e si dice amareggiato per la scarsa chiarezza delle decisioni arbitrali. La polemica si concentra sulla percezione di una gestione poco trasparente delle regole.

© Spazionapoli.it - Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”