Atalanta-Napoli Manna furioso | Gol annullato imbarazzante non è calcio Facciamo la figura dei co**ioni
Giovanni Manna critica un episodio durante Atalanta-Napoli, dopo che il secondo gol degli azzurri è stato annullato per un presunto fallo. La decisione ha suscitato rabbia tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che definiscono l’episodio imbarazzante. Manna afferma che l’azione non rappresenta il calcio e si dice amareggiato per la scarsa chiarezza delle decisioni arbitrali. La polemica si concentra sulla percezione di una gestione poco trasparente delle regole.
Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Atalanta-Napoli, sfogandosi duramente per l’episodio che ha portato all’annullamento del secondo gol degli azzurri per un presunto fallo di Hojlund su Hien. Il ds dei partenopei è esploso di rabbia in diretta. Manna sbotta in diretta: parole durissime dopo Atalanta-Napoli. Giovanni Manna è intervenuto nell’immediato post partita di Atalanta-Napoli, sfogando tutta la sua rabbia per la decisione di annullare la rete di Gutierrez, che avrebbe permesso agli azzurri di portarsi sul 2-0 a inizio secondo tempo. “ È incommentabile. Facciamo un gol, non c’è nessun contatto e nessun fallo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Gol annullato al Napoli, la rabbia di Manna: “Incommentabile. Non c’è nessun tocco, è oggettivo. Sennò facciamo la figura dei cogl…”
Atalanta-Napoli, furia Manna: «Sul gol di Gutierrez non c'è niente, è imbarazzante. Vergognoso»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica duramente gli arbitri dopo la partita contro l’Atalanta, accusando un errore sul gol di Gutierrez.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Manna: Imbarazzante! Annullato gol senza motivo. Grande partita, siamo stanchiNapoli penalizzato in modo molto grave nella gara di campionato contro l'Atalanta, azzurri decisamente penalizzati dall'arbitro Chiffi. Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, ha parlato ... msn.com
Atalanta-Napoli diretta Serie A: decide Samardzic. Le reazioni LIVEAlla New Balance Arena la sfida tra i nerazzurri di Palladino e gli azzurri di Conte, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Atalanta-Napoli, marcatori e tabellino https://mdst.it/3MXUXl8 #SportMediaset - facebook.com facebook
L'ATALANTA LA RIBALTA!!! SAMARDZIC GELA CONTE #AtalantaNapoli #Atalanta #Napoli #Conte x.com