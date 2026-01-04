L’allenatore del Napoli, Luciano Conte, ha commentato le questioni di mercato, sottolineando che in società conoscono il suo pensiero. Riguardo al mercato di gennaio, ha evitato discussioni, ricordando che lo scorso anno aveva evitato di intervenire per non compromettere l’equilibrio della squadra, come nel caso di Kvaratskhelia. La sua posizione rimane riservata, con un focus sulla continuità e sulla gestione interna.

“Mercato di gennaio? Non tocco questi argomenti perché l'anno scorso ho detto non facciamo danni e poi è stato dato via Kvaratskhelia, quindi porta pure sfiga. Lasciamo stare. C'è chi si deve occupare di questo. Loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti quello che noi stiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cremonese-Napoli Manna | Limitazione del mercato? È un paradosso siamo una società sana.

Napoli, Conte sul mercato: "In società sanno qual è il mio pensiero" - Il tecnico azzurro ha parlato nel post partita di possibili interventi nel corso della finestra invernale di trattative ... napolitoday.it

Venerato – Napoli: Lang in uscita, Chiesa è il sogno di Conte - Il mercato invernale del Napoli secondo Ciro Venerato: operazioni a saldo zero, possibile addio di Noa Lang, alternative Chiesa e Laurienté, attenzione a Lucca e Dovbyk. mondonapoli.it