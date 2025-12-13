Clamoroso Napoli annuncio shock su Conte | riguarda il suo futuro!

Un'improvvisa svolta scuote il mondo del calcio: in un'intervista a Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha annunciato che Antonio Conte lascerà il Napoli, generando grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori. La notizia apre nuovi scenari sul futuro dell'allenatore e sulla squadra partenopea.

In un'intervista a Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha dichiarato che Antonio Conte lascerà il Napoli. La notizia ha subito catturato l'attenzione di tutti, aprendo il dibattito sul futuro del tecnico azzurro. Secondo il giornalista, le probabilità di un addio sono molto alte, e questo ha alimentato speculazioni sul destino di Conte. Addio Conte? La rivelazione di Balzarini. Conte è stato chiamato a Napoli con l'obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ciò è riuscito con successo, grazie alla vittoria dello Scudetto nella passata stagione. Le dichiarazioni di Balzarini gettano un'ombra sulla permanenza dell'allenatore, ma non tutto è ancora deciso.

