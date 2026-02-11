Napoli dal Cagliari al Genoa fino al Como | in stagione gioie e dolori dal dischetto

Il Napoli ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi sui rigori. Dopo aver vinto con il Cagliari, ha perso contro il Como, dimostrando quanto siano imprevedibili queste sfide dal dischetto. La squadra ha affrontato momenti di gioia e di delusione, e ora si prepara a riflettere su quanto accaduto.

Napoli, 11 febbraio 2026 – Per qualcuno è una lotteria manovrata principalmente dalla fortuna, per altri invece dietro ogni rigore ci sono uno studio e una preparazione meticolosi che non meritano un'etichetta aleatoria: per il Napoli, che in questa Coppa Italia dei fatidici tiri dal dischetto ha assaggiato entrambe le versioni, prima quella dolce contro il Cagliari e poi quella amara al cospetto del Como, forse ora poco importa la definizione. Ciò che conta è che un obiettivo stagionale, proprio la Coppa Italia, è scivolato via e lo ha fatto nel modo più crudele possibile che il calcio conosca: appunto dagli undici metri, ma prima del momento focale che ha sancito l'avversaria dell' Inter in semifinale, al Maradona era successo ben altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, dal Cagliari al Genoa fino al Como: in stagione gioie e dolori dal dischetto Approfondimenti su Napoli Genoa Genoa Napoli 2-3, i partenopei vincono allo scadere: decide Hojlund dal dischetto. Il resoconto del match Il Napoli conquista una vittoria importante a Genova, battendo il Genoa 3-2 all’ultimo secondo. Ottavi: i tempi regolamentari finiscono 1-1, poi venti tiri dal dischetto. Napoli avanti, brividi di rigore. Buongiorno elimina il Cagliari La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Genoa Argomenti discussi: Calciomercato Cagliari, ultime ore: c'è il Napoli su Zappa; Cagliari, mercato in fermento: Zappa nel mirino del Napoli; Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione invernale; Calciomercato, ore decisive per il Cagliari con la chiusura delle trattative fissata alle 20. Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0Il Napoli riscatta l'eliminazione dalla Champions League, batte la Fiorentina e si porta momentaneamente a -1 dal Milan, ma perde per infortunio Di Lorenzo, il Sassuolo passa a Pisa, terzo successo co ... rtl.it Live Napoli-Cagliari 10-9 (d.c.r), azzurri ai quarti di finale: rigore decisivo di BuongiornoBuone notizie per i tifosi del Napoli, che potranno vedere il match contro il Cagliari in chiaro sulle reti Mediaset, emittente detentrice dei diritti della Coppa Italia fino al 2027. Il canale di ... ilmattino.it Gasperini ha bisogno dei 3 punti per non arrivare allo scontro col Napoli senza speranze di sorpasso. Di contro un buon Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive. - facebook.com facebook Udinese - Inter Napoli - Sassuolo Cagliari - Juventus Torino - Roma Milan - Lecce Kto wtopi w tej kolejce x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.