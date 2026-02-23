Napoli Assotutela | Vicinanza a famiglia di Domenico Serve immediata chiarezza

Domenico è morto a causa di un errore nel trasferimento del suo cuore tra il Monaldi e l’Ospedale San Maurizio. Michel Emi Maritato, rappresentante di Assotutela, chiede risposte concrete per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha coinvolto la famiglia e solleva dubbi sulla gestione delle emergenze sanitarie pubbliche. La richiesta di trasparenza mira a evitare che simili incidenti si ripetano in futuro. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Morte del piccolo Domenico, Michel Emi Maritato chiede verità sugli errori nel trasporto del cuore tra il Monaldi e l’Ospedale San Maurizio: “Fare chiarezza e tutelare la sanità pubblica”. “ Non ce l’ha fatta Domenico. Alle 9:20 del 21 febbraio la sua vicenda umana si è conclusa, lasciando in tutti noi un senso di profondo sgomento. La storia di questo bimbo, affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa, in attesa di un trapianto che si è trasformato in una tragedia, superato il momento dell’emozione e dell’indignazione, deve indurci a una profonda riflessione. Quanto accaduto non dovrà più accadere e, nell’esprimere il nostro cordoglio, ci stringiamo in un forte abbraccio ai suoi genitori”, lo dichiara il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Mario Casillo: "Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico"

