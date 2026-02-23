Mario Casillo | Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico

Il nome di Mario Casillo è legato a una dichiarazione di solidarietà rivolta alla famiglia di Domenico, coinvolto in una vicenda che ha attirato l’attenzione locale. Casillo esprime vicinanza e spera che le indagini portino alla luce tutta la verità su quanto accaduto. La famiglia, ancora scossa dall’evento, riceve parole di conforto in un momento difficile. La comunità aspetta sviluppi concreti sulla vicenda.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia, con la speranza che la verità emerga pienamente. “Questo è il momento del silenzio e del dolore. Davanti alla morte del piccolo Domenico sento che ogni parola rischia di essere insufficiente. Sono profondamente vicino alla sua famiglia, alla quale rivolgo il mio abbraccio più sincero in queste ore così difficili. Come tutti mi auguro che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che la verità emerga con chiarezza, nel rispetto del lavoro degli inquirenti e della memoria di questo bambino” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

