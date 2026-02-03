Angelo con volto di Meloni Vaticano ordina modifica restauratore | Ero posseduto mi è apparsa Premier in sogno mi diceva ‘dipingimi’

Un restauratore che lavora sull’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina rivela di aver avuto strani sogni. Dice di essere stato posseduto e di aver visto in sogno la Premier, che gli avrebbe detto di dipingere l’angelo con il suo volto. Ora, sembra che sia proprio lui, Valentinetti, a dover intervenire di nuovo per modificare l’opera, seguendo le indicazioni delle autorità ecclesiastiche e culturali. Il Vaticano avrebbe dato ordine di cambiare l’immagine, alimentando le tensioni sulla raffigurazione dell’angelo.

Secondo quanto emerso, potrebbe essere lo stesso Valentinetti a rimettere mano all'affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina per adeguarlo alle indicazioni delle autorità ecclesiastiche e culturali Il Vaticano avrebbe ordinato la modifica dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni nella.

